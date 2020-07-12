合庫A拿下去全團賽男團冠軍，場邊的合庫加油團，在確定冠軍到手後，開心灑下彩帶。（鄭任南攝）

2020全國羽球團體錦標賽今天進行甲組決賽，首先登場的男團，從上午9點開始熱戰，足足打滿五點才決定勝負，總歷時309分鐘、超過5小時，最後一點男單合作金庫銀行A隊由「羽球王子」王子維壓陣，以21比6、21比8擊退土地銀行A隊林祐賢，合庫A拿下隊史在全團賽男團第14座冠軍並完成2連霸。

王子維賽後表示，今天上午才知道自己被排在第5點上場，第1點賽事結束後他就開始熱身，希望盡快進入狀況，他笑說：「腎上腺素好像有點高，而且今天有把腳顧好、繃緊神經，比賽中覺得自己好像也跳得比較高，驚訝了一下。」

談到被排在第5點出賽，王子維透露自己很少被排在第5點，也記取上次在第5點比賽的教訓，面對生涯對戰佔優勢的林祐賢，也蠻滿意自己今天的狀況，短短35分鐘就鎖定勝利，他說：「就是不胡思亂想，上場比賽不猶豫，今天專注度跟爆發力都有打出來，也注意對方出球，很快就能反擊。」

男團比賽第1點男單土銀廖倬甫18比21、21比19、23比21力克合庫薛軒億，第2點男單合庫一哥周天成21比17、12比21、21比18力退土銀陳紀廷，第3點男雙合庫林家佑／楊明哲21比13、18比21、22比20獲勝，第4點男雙土銀再由李洋／張課琦追回一點，最後決勝第5點男單，合庫再由王子維「關門」。

(中時 )