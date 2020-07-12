近兩年台灣外送平台崛起，再加上疫情、炎熱天氣影響，許多民眾選擇待在家中享受美食，「宅經濟」也為更多人創造賺錢機會，許多人開始投身加入外送行列，但最近棄單情況越來越嚴重，外送員除了要花時間回報總公司，還必須想辦法解決客人不要的餐點，甚至得面臨各種超級奧客刁難。

有名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己近日在外送時遇到一名超囂張的顧客，從對話紀錄中可見，原PO將餐點送抵目的地時，對方竟放話「錢我會放在地上自己撿」，還嗆聲「如果你按門鈴我會給你負評」，最後還擺出老大爺姿態表示，「不是有訊息你，跟你說送上來嗎？難不成要我下去拿」。

（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出立刻引起熱議，網友紛紛留言回應，「太不尊重人了吧，沒教養」、「如果是我管他負評，門鈴就給它狂按」、「欺人太甚，以為花錢就是大爺嗎」、「乾脆把地址PO出來，讓大家天天去按門鈴，看他還能囂張多久」，也有網友提出建議，「我覺得外送公司可以用個奧客專區，如果門牌是奧客的就拒單」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)