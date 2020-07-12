黃子佼（佼佼）昨主持的「台北電影獎」圓滿落幕，他五度榮獲電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，在三金頒獎典禮主持經驗累積高達11次，今（12日）錄八大綜合台《一個都不能少》表示主持頒獎典禮這個重責應該被傳承，認為自己貢獻得差不多，「是時候要華麗轉身」，來賓Selina詢問若今年再看到你怎辦？佼佼斬釘截鐵表示「絕對不會，說到做到」，透露做節目比較有信心。

提到昨晚主持搭檔柯佳嬿，佼佼原本以為是自己獨挑大樑，沒想到製作單位告知還有另一位女主持人，當他得知是柯佳嬿時第一反應有點退縮，但他自認勇於接受新嘗試，最後接下與柯佳嬿的主持初體驗。黃子佼為她打100分，兩人認識多年，他認為柯佳嬿跨界主持「非常有野心，超乎我想像」，透露昨晚開場時，看到柯佳嬿緊張到嘴角在發抖，勉勵她「妳待會不要管台下，都是大咖，把妳該做的做好就行」。

因疫情影響，愛妻孟耿如電影《女鬼轎2》延緩開拍，近日在家閒閒的她，拿起錄go pro拍生活Vlog當起Youtuber，黃子佼對此感到無奈，認為兩人出外郊遊放鬆，一邊開車一邊看導航，同時還要顧鏡頭，嚴重影響旅遊品質，「跟她說少拍我，覺得自己永遠不下班，我是真的生氣，吵架了」，但最後還是降伏愛妻。

(中時 )