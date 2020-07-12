立委陳柏惟團隊在疫情解封後，自7月起緊鑼密鼓舉辦5區地方服務處開幕活動。陳柏惟12日表示，立委第二選區範圍廣大，已成立5區地方服務處，其中，還各與市議員張家銨及王立任成立聯合服務處，希望結合立委及議員資源，促成中央與地方合作，推動地方發展。

陳柏惟在霧峰、龍井、大肚、沙鹿及烏日等5區各成立服務處，其中，沙鹿區與王立任、龍井區與張家銨合作成立聯合服務處，自7月起陸續舉辦開幕活動，緊鑼密鼓炒熱氣勢。12日舉辦龍井區服務處開幕活動是第3場，立法院副院長蔡其昌到場祝賀。

陳柏惟表示，為了能充分照顧到所有選民，團隊努力在各區都成立地方服務處，並希望串聯在地友好民代與團體一起推動地方發展，發揮最大效益。

陳柏惟團隊表示，陳柏惟是立院新人，團隊成員年輕熱血，對在地服務衝勁十足，各地方服務處早已展開服務，礙於舉辦開幕活動恐影響防疫，所以，在6月防疫解封後，才著手規劃開幕儀式，並於7月期間連辦5場。

龍井區服務處開幕活動，有別於霧峰及大肚區服務處，設計FB打卡版、安排吉他表演，與到場支持民眾同樂，適逢暑假期間，不少年輕者到場支持。

(中時 )