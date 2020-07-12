南投魚池鄉福德宮的土地公、土地婆於2018年11月30日凌晨被一名陳姓男子放火燒毀，導致神像完全喪失效用。2日判決出爐，台中高分院判定陳男犯案時患有思覺失調症，坦承犯案並獲得廟方諒解，依公共危險罪輕判6個月有期徒刑，全案可上訴。

依判決書指出，陳男於2018年11月30日凌晨跑至福德宮，擅自將供奉的土地公與土地婆拿出來放在供桌上，隨後退去神像衣物，並經金紙覆蓋在神像之上，並用一旁的點香器點火燃燒。雖事發當下立即被2位廟方人員制止，但神像早已被無情火焚燒至碳化、焦黑，外貌無法辨識失去其原本功能。報警逮人後，警依公共危險罪送辦。

一審認為陳男故意放火造成2尊神像被燒至焦黑，達「毀損」程度，且隨意放火枉顧他人生命與財產安全，判處1年2個月有期徒刑，陳男不服上訴台中高分院。

2日二審上訴結果出爐，台中高分院將陳男送交精神鑑定，醫生判決陳男並無精神障礙導致無法辨識行為違法；但陳男患有思覺失調，導致判斷能力降低。合議庭認為，陳男具有吸毒、竊盜前科，犯案時患有思覺失調症導致其辨識能力降低，現場火勢也迅速撲滅未釀更大災禍，綜合考量陳男已與廟方和解，最終輕判6個月。全案可再上訴。

(中時電子報)