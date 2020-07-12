鐵花村10年過去，胡德夫現場演唱「匆匆」。（莊哲權攝）

台灣好基金會董事長柯文昌表示，未來將持續提供更大資源，用音符串聯台灣的美好。（莊哲權攝）

鐵花村10周年記者會，發熱帶樂團現場演唱。（莊哲權攝）

台灣好基金會於2009年利用台東荒廢的台鐵舊宿舍，打造原住民音樂為主的展演空間「鐵花村」，辦理人才培育等課程，讓年輕人留在故鄉唱自己的歌，10年來逐漸在荒煙蔓草間綻放出美麗的鐵花，成為東部最重要音樂聚落。

台灣好基金會10年前在台東市鐵花路向台鐵租下廢棄建物，並召集在地藝術工作者利用漂流木重新打造，木造窗框及充滿音樂符號的大門，配以深藍色為基底的彩繪牆面，成為鐵花村音樂聚落的象徵標記。

10年過後，「鐵花村」不但是在地原住民歌手最重要的展演舞台，也辦理音樂人才培育班等各項課程，讓年輕人留在故鄉唱自己的歌，而多位台灣流行音樂的樂團及歌手，也都將鐵花村列為東部演出首選。

此外，鐵花村也致力於地方創生，打造部落與社區聯結的舞台，並與在地藝術工作者合作開發文創商品，如今已是台東市區最熱門的旅遊景點。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，鐵花村成立之初，就希望所有的藝術呈現都以在地藝術工作者為主角，讓台東的音樂工作者，能夠在自己的家鄉做最喜歡的事情；未來10年，將持續提供更大資源，用音符串聯台灣的美好。

鐵花村10歲生日，將安排創村以來有密切聯結的金曲獎得主及在地歌手，包括巴奈、胡德夫、陳建年、昊恩、陳昇、阿洛、anu、蘇婭、南王姐妹花、赤族樂團、黑孩子樂團、原味醞釀樂團等演唱，並出版在地音樂素人之創作合輯。

胡德夫演唱匆匆

(中時 )