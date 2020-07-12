後疫情時代馬祖新村湧入民眾遊賞各式文創攤位。（呂筱蟬攝）

桃園市政府推出全新藝文振興5大方案，挹注經費達650萬元，市長鄭文燦12日前往馬祖新村眷村文創園區，示範如何領取「逛5大文化園區送消費抵用券」，除了邀請民眾多響應藝文相關活動外，也藉此讓文創工作者取得更多振興資源。

文化局日前推出「7-8月逛5大文化園區送消費抵用券」，除馬祖新村外，桃園77藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町等園區，每園區周末限量發送50份抵用券，預計發出4500張，民眾造訪各大園區填寫學習單，完成者可獲100元消費抵用券，最高可獲500元消費抵用券，也可與文化部「藝FUN券」600元一起搭配使用。

鄭文燦表示，新冠疫情爆發以來，受到影響最深除觀光旅遊業、航空服務業外，藝文展演等相關工作者也頓時少了很多收入，桃園市全新的藝文振興方案，還包含「6-8月線上劇場」、「8-9月百元看電影」、「9-12月3大藝文館舍售票5折優惠」、「7-12月4大藝文館舍演出免場地租金」等，各項措施陸續推出，活動詳情可持續關注文化局臉書粉絲專頁。

(中時 )