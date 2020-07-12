中信兄弟魔術數字「M1」，只要今天對戰樂天桃猿不輸球，無論和局或勝利都能封王，大批象迷搶購今日門票，有望寫下今年桃園球場最多進場人數，此外雖然今日是桃猿主場，不過如果兄弟順利封王，轉播單位ElevenSports也將全程播出後慶功與訪問球員，無論電視、網路平台都能看到。

昨日樂天桃猿獲勝，保留一線生機，讓兄弟無緣在主場拋下彩帶，距離封王僅差最後一步，今日移師桃園球場拚季冠軍，昨晚臨時加賣桃園球場左外野區域，在象迷搶購下僅半小時就完售，今年桃園球場最多觀眾人數為6567，今日有望刷新。

此外為了照顧到所有關心中職的球迷，ElevenSports將全程轉播賽後慶功畫面，有線電視75台、Mod 213台，網路方面則ElevenSports App、ElevenSports Twitch 、ElevenSports Twitter共三個平台會播出。

(中時 )