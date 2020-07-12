沈建宏率師弟妹同遊澎湖。（達騰娛樂提供）

響應「安心旅遊＋三倍券」，沈建宏帶隊率領達騰娛樂旗下師弟妹張又瑋、蔡詩羽、黃士杰、郭宇宸、葉小毅同遊澎湖五天四夜。抵達澎湖的沈建宏像導遊兼司機般熟門熟路介紹，原來他主演的《原味的夏天》、《七個朋友》、《這些年，那些事》三部戲拍攝地都在澎湖，沈建宏回憶說：「這次才能好好深度旅遊，17年前拍《原味的夏天》一待就三個多月，但都沒能到七美島，這次可以跟大家一起雙心石滬，算是一了一直想去的心願。」

有晚睡晚起習慣的黃士杰，配合團體旅行必須早起。搭了一小時的船抵達七美島後便騎車環島，睡眠不足再加上38度高溫的天氣下曬昏了頭 ，騎車騎到脫隊迷路，差點趕不上七美島到望安島的船。曬到臉紅紅的黃士杰笑說：「太扯了啦！在七美島可以騎車騎到迷路，會被笑一輩子吧！哈哈哈。」

沈建宏率師弟妹同遊澎湖。（達騰娛樂提供）

張又瑋跟郭宇宸被分配到同一台摩托車相載，兩人拍完BL劇《2020因為愛你》後私交升溫，這趟旅行每到景點都互相幫對方拍美照。張又瑋跟郭宇宸都是第一次到澎湖，12日一早到澎湖本島最美的沙灘-山水沙灘拍照，看到漸層分明的海水忍不住讚嘆說：「台灣真的好美，大家要好好玩一下！」一直都是身材擔當的二人，拍照時被經紀人要求脫掉上衣博取更大版面。郭宇宸在lG PO文不吝嗇展現身，當場回經紀人説：「很不公平！Ben哥帶我們吃了四天美食，我的肉休息了四天，這樣叫我脫怎麼會有六塊肌！」張又瑋笑回：「大家一起脫我就脫。」沈建宏則面有難色看著自己。

剛加入達騰的童星葉小毅也是第一次到澎湖，小毅皮膚原來就已經曬黑，為了下週的工作，他也學習師兄姊們作好萬全的防曬。不過他畢竟是小孩，跟著大人們吃飯吃不飽，還是想要吃麥當勞才行。

沈建宏率師弟妹同遊澎湖。（達騰娛樂提供）

達騰娛樂唯一女星蔡詩羽之前跟沈建宏、張又瑋、黃士杰一起合作的甜寵劇《她掉進了狼窩》目前上架播放中。家族人口龐大的蔡詩羽，是這次行程中購物大戶，澎湖伴手禮買好買満，竟花了1萬元。蔡詩羽說：「家人有交待，Ben哥介紹的都要買回來，不知不覺就買了這麼多，真是太開心了！」經紀人辛誌諭(阿Ben)也帶著全體工作人員一起到大義宮祈福參拜，希望下半年所有藝人的工作滿檔，籌備中的作品都能順利完成。

(中時 )