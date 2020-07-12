「偶像劇女神」曾之喬除了是歌手、人妻之外，近來又添了新身分，31歲的她開設了個人YouTube頻道，廣邀藝人好友上節目做深度訪談，而自己本身也不能免俗，近來她找好友許瑋甯上節目，卻自曝跟老公辰亦儒的情史，認了對辰亦儒一見鍾情，展開倒追。

曾之喬近來找了許瑋甯一起錄YT頻道節目，聊聊身在演藝圈的「職災」，喬喬坦言身為演員有時入戲太深會走不出來，「就愛上他了，不然接下來要怎麼辦？」，被經紀人調侃她入戲很久，曾之喬竟脫口「所以我直接嫁給他」。

原來入戲太深的例子是老公辰亦儒，兩人在2009年合作《愛似百匯》，曾之喬對男方一見鍾情，認為彼此個性互補，只是需要一點時間磨合，當初她擔心自己可能是入戲太深，「不能演一個戲，就愛上人家這樣」。

但冷靜一段時間後，曾之喬還是覺得辰亦儒很亮眼，但仍繼續按奈心情，等一個禮拜，仍覺得有些喜歡對方，於是她又等了幾周，還是如此，最後忍了快2個月，還是很喜歡，於是開把倒追，讓許瑋甯聽了大笑，稱讚曾之喬「妳有維持到專業度！」。

(中時電子報)