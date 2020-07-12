警消人員陪同家屬到現場指認吳婦的機車，並在岸邊協尋。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區一件失蹤案，吳姓婦人6日與同居的戴姓前夫吵架，7日騎車離家出走，戴男直到11日女兒返家才說出前妻離家毫無音訊，女兒感覺異狀報警，警方12日在媽祖宮一街找到吳婦機車，最後身影消失在鹿耳門溪出海口。

56歲吳婦與戴男離婚後仍同居，兩人偶有爭執，吳婦情緒低落不穩，6日與前夫吵架，隔天乾脆騎著機車離家出走。

戴男雖知前妻搞失蹤，卻未及時報警，直到11日外出工作的女兒返家，才告知吳婦已失蹤5天，女兒感覺不對勁，決定到派出所報案，擔心母親輕生。

警方根據吳婦的機車車牌沿路調閱監視器，發現她7日上午騎車出現在四草大眾廟附近，最後身影在出海口的堤防消失，立刻派員至附近地毯式搜索，12日上午11時許在媽祖宮一街尋獲吳女機車，但未見車主人影，先通知家屬指認機車無誤。

焦急的家屬懷疑吳婦落海輕生，警方找來海巡署岸巡隊與消防局救難隊員一起協尋，卻都無功而返，目前暫時撤退，近日將加強在岸邊巡查吳婦下落。

(中時 )