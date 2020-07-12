台11線100.5公里處發生酒駕衝入對向車道車禍，造成3人受傷。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

台東縣成功鎮宜灣路，也就是台11線100.5公里處，今天中午1點10分許，發生由南往北的自小客車衝入對向車道，撞上來自池上的黑色自小客車。

成功警分局及消防人員獲報前往救援，救出黑色自小客上一家3人送馬偕醫院，其中1名5歲孩童傷勢較重，經急救後意識清楚，另2名大人有疑似骨折，無生命危險。

成功分局表示，50多歲林姓白色自小客駕駛酒測值達1.04毫克／公升，沒有受傷，已依涉嫌公共危險移送偵辦中。

(中時 )