爛醉男酒駕衝入對向車道撞車3人傷 酒測破表達1.04 17:072020/07/12 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台11線100.5公里處發生酒駕衝入對向車道車禍，造成3人受傷。（民眾提供／莊哲權台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台11線100.5公里處發生酒駕衝入對向車道車禍，造成3人受傷。（民眾提供／莊哲權台東傳真） 台東縣成功鎮宜灣路，也就是台11線100.5公里處，今天中午1點10分許，發生由南往北的自小客車衝入對向車道，撞上來自池上的黑色自小客車。 成功警分局及消防人員獲報前往救援，救出黑色自小客上一家3人送馬偕醫院，其中1名5歲孩童傷勢較重，經急救後意識清楚，另2名大人有疑似骨折，無生命危險。 成功分局表示，50多歲林姓白色自小客駕駛酒測值達1.04毫克／公升，沒有受傷，已依涉嫌公共危險移送偵辦中。 (中時 ) #危險 #客車 #成功 #黑色 #小客 也許您會感興趣 社會熱門新聞 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 抓到了！印尼女移工染愛滋啪4男 墮胎不成還全台趴趴走 今晨桃落網 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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