美國海軍上周五宣布，女飛行員馬德琳·史維格（Madeline Swegle）完成T-45C教練機的戰術飛行訓練課程，成為「準海軍戰鬥機飛行員」，可以選擇參與F/A-18E/F超級大黃蜂、EA-18G咆哮者，或是F-35C聯合打擊戰鬥機的訓練，屆時，她就是第一位美國海軍非裔女飛行員。

軍事網(Military.com)報導， 史維格是在德州金斯維爾海軍航空站(Naval Air Station Kingsville)，完成她的飛行程，她高興的在自己的推特@paigealissa上，發表自己的興奮之情，她與T-45C教練機合照，並留言「與我最好的朋友(指T-45C教練機)一起創造了歷史」。

她將在本月晚些時候，收到她的「金翼徽章」，象徵她成為合格的海軍戰機飛行員，為此美國海軍航空訓練局局長（CNATRA），特別透過Twitter，向史維格的成就表示祝賀。

Just my best friend making history pic.twitter.com/k0qG8kaZTr — Miss Alissa (@paigealissa) July 7, 2020

美國海軍表示，他們確認史維格是第一位女性黑人飛行員，而她的成就，也顯示美國海軍航空兵，能夠網羅更多的飛行員。

雖然在美國各軍種裡，黑人軍官已不在少數，但是2018年進行的一項調查顯示，黑人飛行員仍然比例不高，只有1.9%的黑人飛行員，戰鬥機就更少數了。

同時，女性飛行員也是鳳毛麟角，根據美國海軍的《彭薩科拉新聞雜誌》（Pensacola News Journal）數據，截至2018年，海軍女飛行員僅有總數的7％。

第一位海軍女飛行員是已故的蘿絲瑪麗‧梅琳納（Rosemary Mariner），她是1973年，首批通過飛行課程的8名女性之一，之後再取得 A-4C天鷹(Skyhawk)、A-7E海盜II( Corsair II)攻擊機的資格，並成為首位駕駛戰術戰鬥機的女性。不過她在航艦上服役僅2年，以上尉銜選擇退役。

非營利組織「 航空女性」的調查，第一位黑人女飛官是布蘭達‧羅賓森（Brenda Robinson），她在1980年取得飛行員資格，首位通過C-1A航艦運輸機的飛行認證，之後轉文職，羅賓森於2008年退役。

儘管女性可以報名參與飛行員課程，但是因為避免戰爭期間，女性被俘遭遇受虐與相關的輿論壓力，美軍一直阻扯女性加入第一線作戰部隊，直到1993年，五角大廈才取消了禁止女性參加戰鬥的禁令，完成男女責任平等的重要拼圖。

美國空軍第一位女性作戰飛機飛行員，是亞利桑那州共和黨眾議員瑪莎‧麥克薩利(Martha McSally)，她在1995年成為A-10疣豬(Warhog)攻擊機的飛行員，並參與過伊拉克戰爭，執行過實際作戰任務。她於2010年以上校銜退役，現在是眾議院國防委員會主席，以捍衛A-10攻擊機的預算而著稱。

美國空軍第一位女性黑人飛行員，是莎瓦娜‧羅謝爾‧金布雷爾 (Shawna Rochelle Kimbrell) ，她在1999年成為F-16戰鬥機飛行員，在2001年參與伊拉克作戰任務，現在仍在役，職階是中校。

(中時電子報)