救國團新化團委會、新化獅子會、新化青商會的家長帶孩子到新化林場後山淨山，並募集發票贈給華山基金會新化站，一起幫助守護孤老。（華山基金會提供／劉秀芬台南傳真）

救國團新化團委會、新化獅子會、新化青商會的家長帶孩子到新化林場後山淨山，並募集發票贈給華山基金會新化站，一起幫助守護孤老。（華山基金會提供／劉秀芬台南傳真）

救國團新化團委會12日上午在中興林場後山舉辦淨山活動，邀新化獅子會、新化青商會團體的家長帶孩子來參加，現場共來了50多位環保天使，還帶來400多張發票要捐贈給華山基金會新化站，一起幫助守護孤老。

新化團委會會長陳珮琳表示，疫情影響很多弱勢團體的經費收入，透過社團力量，募集發票要來協助華山基金會新化站，華山基金會新化站站長黃亭菀到場受贈，感謝3大社團對弱勢長輩的照顧。

此次淨山活動由陳珮琳邀請在地社團共襄盛舉，新化獅子會會長陳志霖及新化青商會會長蕭湘原，一同擔任領隊，大家拿著垃圾袋與夾子，將地上的寶特瓶、塑膠袋、果皮等等撿起，並且分類裝好，將垃圾帶到山下。

活動結束後，參與志工們一起聊天分享淨山心得，大家對今天淨山成果都很有成就感。陳珮琳表示，淨山可以給大家一個美好的運動休閒環境，希望能讓來新化的遊客有好印象，這次的聯合公益行動相當成功，日後會有更多在地活動，期盼大家一起來守護家園。

(中時 )