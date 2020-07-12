為了避免風向影響球，場地空調開比較小，因此比較熱，戴資穎靠著冰袋降溫。（鄭任南攝）

2020全國羽球團體錦標賽今天進行甲組決賽，眾所矚目的世界球后戴資穎，今天終於提拍上陣，擔任合作金庫銀行A隊第2點女單，雖然第2局小戴曾落後，最終還是21比13、21比15、不到半小時就輕取中租企業A許玟琪，助隊聽牌。

女團決賽首點合庫A洪毅婷直落二擊退中租企業A林湘緹，第2點單打戴資穎在歡呼聲中帶著笑容進場，面對中租許文琪，首局小戴短短12分鐘就收下，次局小戴曾面臨2比6落後，不過很快再要回節奏，直落二結束比賽。

(中時 )