凍齡男神林志穎近期帶著媽媽和老婆陳若儀，登上陸綜《婆婆和媽媽》，三人大方曝光家庭生活，一家互動引發關注，而當陳若儀和婆婆聊到彼此的潔癖時，林志穎卻對著媽媽驚吐：「她（陳若儀）晚上你要注意一下」，驚呆老婆和媽媽，不過林志穎其實是要虧陳若儀會打呼。
陳若儀和婆婆才在節目聯合整林志穎，陳若儀騙林志穎，媽媽不滿被說是「惡婆婆」，氣到要收行李回去，林志穎還安撫媽媽「還是我們就不要錄了？好不好」，而當林志穎得知自己被惡整時，還瞬間反應不過來。
林志穎一家互動很溫馨，這回陳若儀和婆婆聊到彼此的潔癖，林志穎卻突對媽媽說：「她（陳若儀）晚上你要注意一下」，驚呆老婆和媽媽，不過林志穎其實是虧陳若儀會打呼，下秒還學老婆打呼的模樣。
林志穎甩男神包袱，活潑學老婆打呼，媽媽還好奇問「真的嗎？」而陳若儀也秒虧老公會打呼，還學林志穎被自己的打呼聲驚醒的模樣，夫妻一來一往，更是把媽媽逗得哈哈大笑。
(中時電子報)
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