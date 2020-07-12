藝術家王志文打造的劉銘傳銅雕，手持咖啡杯，形塑與現代人對話的趣味意象。（資料照片，江慧珺攝）

三級古蹟獅球嶺鐵路隧道，南口出處有劉銘傳題字「曠宇天開」。 （資料照片，簡麗春攝）

鍛冶工場內現今仍存有清代劉銘傳時代的火車蒸氣鎚。（資料照片，江慧珺攝）

「台灣博物館鐵道部園區」介紹，台灣鐵道之父變成日據時代台灣總督府鐵道部長「長谷川謹介」。（取自Jason Lan臉書）

台灣鐵路之父是誰？從小教科書上都寫1885年至1891年臺灣建省首任巡撫劉銘傳，但是有民眾發現，剛開幕的「台灣博物館鐵道部園區」介紹，台灣鐵道之父是日據時代1906年的台灣總督府鐵道部長「長谷川謹介」。蔡正元開酸，台獨不拜日本人，要怎麼活下去？

長谷川謹介，於1899年，受台灣總督府民政長官後藤新平邀請來台，擔任「臨時」台灣鐵道敷設部技師長。1906年始出任台灣總督府鐵道部部長。

但劉銘傳於1885年－1891年出任臺灣建省後的首任巡撫，當時甲午戰爭都還沒發生，更遑論有所謂台灣總督府鐵道部長。

1887年，劉銘傳奏請成立「全台鐵路商務總局，為台灣鐵道建設的發端，聘請英國人馬迪遜（H.C. Matheson）與德國人白克（Becker）統籌興建，包括台北往雞籠（基隆），台北經竹塹（新竹）往台南兩條路線。

1893年，雞籠至竹塹通車（有一說為1891年通車）。1894年，甲午戰爭爆發；1895年清朝與日本簽訂馬關條約，割讓台灣。1906年，長谷川謹介出任台灣總督府鐵道部部長。距離1893年劉銘傳興建雞籠至竹塹鐵路通車，已經過了13年（或15年）矣。

前國民黨立委蔡正元開酸，台獨政權不拜日本人，要怎麼過日子？要怎麼活下去啊！

(中時電子報)