杭州一名女子小花（化名），今年3月答應1名攝影師邀請，免費讓他拍攝人體寫真照與「動作片」，不料某天逛國外成人網站時，意外發現自己成了裸露照與動作片的女主角，查後才知，原來攝影師將她的限制級照片與影片，私售圖利。

據杭州交通91.8報導，小花透露，她在網路上有關注1名小有名氣攝影師，覺得對方經常發表人體寫真照片，而且拍得很好看。今年3月該攝影師聯絡到她，說願意幫她免費拍攝人體寫真照。

小花表示，由於這名攝影師先前發佈的照片，女子大都不露臉，也不會暴露身分，於是同意接受拍攝，雙方約好後，總共拍了約70張性感撩人寫真照片，其中包括露3點裸照。

拍完平面照後，攝影師提議拍「動作片」，小花心想，影片只是攝影師1人欣賞，於是答應給拍。原以為事情就此結束，沒想到有天在瀏覽國外網站時，意外看見自己竟是性感照與動作片的女主角，嚇得她趕緊報警。

警方獲報，很快逮捕26歲攝影師小俊（化名），他坦承，2015年開始約網友拍攝裸露人體照片與影片，再將作品放上網提供大家欣賞，2016年開始出售這些裸照與影片。

警方查出，小俊共拍攝3000餘張照片與20多部色情影片，累計銷售金額30餘萬元人民幣（約新台幣130萬元），已將他依法刑事拘留，全案仍在偵辦中。

(中時電子報)