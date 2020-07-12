中信兄弟今日有望封王，不過對手樂天桃猿將會全力阻止，今日派出在大賽中總能繳出好成績的王牌投手王溢正出馬，為了以防萬一，總教練曾豪駒表示牛棚將會隨時在備戰狀況，王溢正一有狀況，將會派尼寇力皆手。
昨日樂天桃猿將威拉諾下放二軍，升上另一名洋投尼寇力，今日則會在牛棚準備，面對全聯盟最會飆三振的投手米蘭達，對於桃猿近期低迷的打線來說是相當大的考驗，因此投手方面將全力防堵，教團有提前告知尼寇力牛棚任務，會隨時準備上場，且任何球員都有機會上場，全「猿」皆兵。
前陣子桃猿牛棚頻爆炸，曾豪駒則認為雖然前段時間不穩，不過這幾周表現已經回穩，剩下打擊連貫性還要找回來，雖然這場比賽相當關鍵，不過仍以平常心看待，盡全力享受比賽。
而桃猿投手教練曾翊誠則坦言，兄弟整體表現的確比較好，不過技術或能力沒有差別，但棒球就是失敗的運動，誰成功率越高、失敗率越低，就有機會走到前面。
(中時 )
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