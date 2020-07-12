嘉義縣身心障礙保齡球運動大集合，上百人參與，氣氛十分熱烈。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣身心障礙保齡球運動大集合，上百人參與，嘉義縣長翁章梁也到場同歡，氣氛十分熱烈，（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣身心障礙保齡球運動大集合，上百人參與，氣氛十分熱烈。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「嘉義縣身心障礙保齡球運動大集合」比賽12日在嘉義市冠王保齡球館盛大舉行，多達8個團體，超過200人參與，不只身心障礙朋友玩得開心，連親友樂在其中，氣氛十分歡樂，完全沒有拚輸贏的肅殺氣氛。

今天的活動由大林國小及嘉義縣脊髓損傷者協會共同承辦，為讓眾多身心障礙類型朋友可以參加，特別設計了肢體障礙男女組、輪椅男女組、聽障男女組、志工家屬男、女組等多達10個組別，參加選手140人，加上工作人員、家屬，超過200人齊聚一堂，保齡球館場內熱鬧滾滾。

嘉義縣長翁章梁也親自到場為選手加油打氣，表示透過保齡球賽，讓不同障別的身障朋友也有機會能相互交流，彼此鼓勵，期待未來能有更多類似活動，讓身心障礙者也能與社會大眾多多交流。

主辦單位也說，身心障礙者的家屬也能藉此活動，陪家人一起出門運動，促進彼此間感情與聯誼，或與其他家屬交換彼此的資訊及心得。

(中時 )