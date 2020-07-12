1名人夫因覺得正宮的黑森林口味好膩，趁著自己公司舉辦員工旅遊時，熱烈對1位女同事獻殷情，誘惑她在飯店房間內與自己大戰數回合。由於女同事的黑森林深處，實在令人夫過於著迷，人夫竟然還提出：「幫我生小孩，就送你房」的條件。但紙終究包不住火，正宮知曉老公偷吃之後憤怒提出告訴，全案判定此名女同事必須支付75萬元的賠償金。

此名人夫結婚多年，長期勞心勞力為家庭付出感到疲憊，也厭倦正宮老婆的黑森林深處，因此人夫趁自己員工旅行時，對公司的1位女同事獻殷情，趁著3天2夜的期間，將女同事邀來自己房間，並與她進行呼天喊地的床上運動。由於女同事的黑森林深處，實在令人夫過於著迷，人夫竟然開出條件：「幫我生小孩，就送你房」，人夫甚至還在員工旅行結束後，多次主動邀約女同事共赴摩鐵將女同事塞好塞滿。

然而，紙終究包不住火。正宮因查覺老公對自己冷感，且長達1個月之久沒有主動要求愛愛等，聘請徵信社請人調查，並直接在摩鐵房間內當下抓姦在場，正宮氣的立即提出告訴。

出庭法院時，法官從證物中得知，雖然人夫曾對女同事說過，要她為自己生小孩就送她房。同時，女同事也知情人夫是有家庭的，卻仍是答應多次和人夫床戰，而且長達數年之久，因此判定女同事必須支付75萬元的賠償金給正宮。

(中時電子報)