抱怨奧蘭多迪士尼世界住宿飯店設備太差，似乎變成參加NBA本季復賽的風潮，雷霆「三年級生」弗格森也不例外，他在12日貼出一段自己拿著壞掉的洗手台水龍頭零件影片，更寫，「我這裡需要一些幫助！」卻遭網友狂酸被寵壞。

在福格森的這段IG限時動態影片當中，可以看到洗手台的水龍頭故障，只能拚命漏水，弗格森拿著水龍頭零件，感覺相當無奈，接著他又把鏡頭帶到浴室蓮蓬頭的過低位置，證明身材高大的球員根本不太適合在房間洗澡，讓他更加困擾。

沒想到弗格森的求救影片，不但沒有得到網友聲援，甚至不少網友更嘲諷他不懂在這時候，只要直接打電話要求客房服務前來修理即可，更有1名網友回覆，「我出差旅行10幾年了，從來沒有抱怨過1次酒店設施，這群傻子根本被寵壞了。」

「我看他們連怎麼生活都不會，作為一個成年人，竟然不會自己修理或叫客房服務，這些球員真的享受慣了！」這名網友表示。恐怕連弗格森自己也沒想到，單純只想抱怨一下酒店設施的影片，竟被外界酸成這樣，就算他的要求並不過分。

(中時 )