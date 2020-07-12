（瑞銀財富管理 亞太區諮詢及銷售主管柯仕偉。圖／業者）

全球資本市場正在上演資金秀，容易短期進出的股市列為最佳注資標的。為富人族群配置個人資產的跨國銀行財富管理，自5月以來全面看好全球股票，此項觀點延續到下半年，UBS瑞銀、BNP法國巴黎銀行財富管理還罕見地公開說明，看好台灣股票，尤其是科技產業強項的台灣股市是近期標的之一。

瑞銀財富管理 亞太區諮詢及銷售主管柯仕偉指出，上半年經過疫情衝擊出現「百年僅有」的現象，有些企業破產、有些產業意外受惠，影響最大的是「資金到處流竄」，雖然美元指數近月來已跌快6％，但瑞銀財富管理把美股脫鉤來看，第二波疫情正帶動新的領漲股，聚焦在防疫概念股和宅經濟。

柯仕偉分析，股市裡的各類別股票，就屬科技類股比較特別，從第一波疫情到現在的第二波疫情一直在漲，這個現象也連結到台灣股市，受惠於科技製造業類股的占比較大。

法國巴黎銀行財富管理表示，自5月初將台灣股票從中性上調至正面觀點，也看好南韓股票，兩個市場的估值在調整後更加具備投資吸引力，基於5G、物聯網及人工智慧等趨勢下，科技產業比重高的台灣市場將受惠於「回台」政策及全球製造商對技術升級的需求，本地資本支出週期已浮現。

(工商 )