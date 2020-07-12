美國日前發生一起狠心虐童致死事件，一名年輕媽媽向朋友透露，自己已經有長達3個禮拜沒有餵食年僅1歲大的女兒，導至孩子活活被餓死，最後她還將遺體丟棄在住家附近，朋友聽完後嚇壞，連忙報警處理，不過由於找不到關鍵性證據，目前只能先將該名嫌犯逮捕拘留。
根據《Daily Mail》報導，事發於馬里蘭州（Maryland）羅克維爾市（Rockville），當地警方獲報後馬上前往逮人，23歲托爾森（Kiearra Tolson）坦承，自己是故意不給女兒吃東西，孩子於6月17日死亡後，托爾森便將她的遺體塞在枕頭套之中，接著丟至公寓的垃圾箱內。
女嬰的生父坦言，他最後一次見到托爾森是在今年4月17日，當天是女兒的生日，之後他就再也沒有見過母女倆。針對此案，目前警方朝向一級謀殺罪方向偵辦，不過至今尚未找到女嬰的遺體，只能先將托爾森逮捕拘留。
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(中時電子報)
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