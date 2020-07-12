振興三倍券第二輪預購今天截止，15日將開放領取使用。截至12日下午4時，預購紙本券人數已突破千萬人，超商業者評估，領券人潮應不至於大排長龍，不過仍呼籲民眾分散時間前往。

三倍券15日正式上路 聰明消費訣竅一次看

根據經濟部統計，截至12日下午4時，完成三倍券預約的人數突破1159萬人，其中選擇紙本券的人數為1002萬3889人，占全體預約人數86.4%；預約數位券的人數約156萬7324人。

預購紙本券領取地點包括4大超商7-11、全家、OK、萊爾富，以及全聯、美廉社、康是美、屈臣氏。參加第一波預購者，領券時間為7月15日至7月31日，參加第二波預購者，領券時間則為7月22日到7月31日。

近日已有民眾陸續收到領取簡訊通知，內容除了個人取貨序號，也提醒為避免排隊等待，建議避開前3天取貨。

若選在4大超商領券，時間為每天早上9時至晚上10時，流程與領取實名制口罩相似，收到簡訊後，到指定門市事務機點選振興三倍券專區，插入健保卡或輸入身分證字號與領取號碼，確認資料後，便可持單據到櫃台領取簽收。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲透露，選擇在統一超商領券的人最多，在全家便利商店的人次多，主要是因為這兩家超商的布點較多。截至6月底，統一超商全台共有5828間門市，全家便利商店則有3675間門市。

選在超商領券的民眾人數眾多，會不會出現人潮爆量的情況？超商業者表示，先前超商開放領取實名制口罩時，事務機台消化人流的速度很快，加上櫃台只需發放，不需收、找錢，流程大致順暢。

超商業者評估，有了先前的口罩模式，相信民眾會比較了解領券流程，再加上這次可以領取的地點除了超商，還有藥妝店、超市，領取時間長達半個月，應不至於出現大排長龍的情形，不過還是呼籲民眾分散時間前往，避免集中在尖峰時段。

若來不及在今天之前預購紙本券，15日起可至全台郵局臨櫃購買。身分證字號尾數單號者為週一、三、五領券；身分證尾數雙號為週二、四領券，週六單雙號都可領券。18日及25日兩個週六，全國1269間郵局（不含30間位於機關、學校內郵局）將全日營業加班受理，民眾可多利用。（編輯：林淑媛/楊凱翔）

(中時電子報)