蔡姓女子12日下午3時許騎機車行經民族路，閃避路邊自小客車開車門不及，連人帶車摔倒，剛巧又有一輛自小客車從另一邊夾擊，她被兩車卡住，人受傷，嘉義市消防隊員趕去搶救送醫治療，肇事原因由警方調查中。

市消防局救災救護指揮科今天下午3時01分接獲民眾報案，稱民族路某民宅前發生車禍，立即派遣嘉義市政府消防局第一大隊第一分隊救護車出動，救護人員到場後，1名女性傷者神情緊張痛苦坐在路旁等待救護。

救護人員評估受傷的47歲蔡小姐右膝蓋擦傷、右小腿疑似骨折有撕裂傷情形，立即替她清洗傷口、包紮止血、捲式護木固定，再送往嘉義基督教醫院急診治療。

初步了解，蔡女騎機車行經事發處，前方路旁汽車突然打開車門，她來不及閃避，而發生擦撞，又遭內側汽車夾擊，重心不穩，摔倒在地，幸有路人幫忙交管及撐傘保護。

嘉義市政府消防局表示，開車門要「先看後照鏡、轉頭右手開車門」，採兩段式開門法，先開門5至15公分，確定後方沒有車子，再打開車門，後座乘客要下車，駕駛也要提醒注意後方有沒有來車或行人。

(中時 )