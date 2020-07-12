許孟哲與趙孟姿11日晚間迎接女兒誕生，許孟哲在臉書分享，進產房的那一刻，趙孟姿還笑著跟在外等待的家人說：「我們兩個人進去，三個人出來喔！」在產台上，他從她眼中看到滿滿期待與勇敢，不到半小時寶寶就順利出生，「看來我除了有一個勇敢的老婆，還有一個貼心的寶貝女兒，老婆辛苦了，愛妳，趙孟姿」。他12日受訪表示寶寶體重是3030克，看到女兒的第一個念頭是：「嗨親愛的，終於見到妳了，妳手腳是不是有點長？」

許孟哲坦言還沒幫寶寶取好小名，「想跟她相處一陣子之後，看她的個性會不會有什麼靈感？覺得這樣的名字比較符合她」。他喊話已準備好要當女兒傻瓜了，回想愛妻生產當時，他仍滿心感動，「孟姿是自然產，我們一直很擔心吃全餐（自然產+剖腹），還好母女有默契，我們的婦產科也很專業，不到半小時就跟寶寶見面了」。

趙孟姿抱著愛女。（摘自臉書）

許孟哲特別感謝中視《飢餓遊戲》這周留台北錄影，並謝謝《浪漫輸給你》讓他回台北陪產。至於外界最關心的婚宴，他回應：「目前還是按照計畫，但是畢竟上半年疫情影響，下半年一些婚宴場地時間表很亂，希望還是可以在秋天或是年底左右。」語氣充滿有女萬事足的感動。

(中時 )