中信兄弟有機會在今日與樂天桃猿之戰封王，「百萬象迷」出動湧進桃園球場，繼昨日洲際球場10591人首度破萬觀眾後，今日人數10651人再刷新紀錄，兄弟過去從沒在桃園球場拋過彩帶，今日要挑戰桃園客場魔咒。

距離封王僅差最後一步，今日移師桃園，昨晚臨時加賣桃園球場左外野區域，在象迷搶購下僅半小時就完售，今年桃園球場最多觀眾人數為6567，今日以10651人直接寫下本季新高，左、右外野及一壘側都是穿著黃色球衣的兄弟球迷。

而有趣的是，這是編號第1場比賽，今年開幕戰因雨延賽到今日進行，且原本為無觀眾比賽，在疫情趨緩之下中職開放觀眾，這場比賽不僅是開幕戰也可能是封王戰，觀眾人數從0人到10651人。

此外桃園球場「主隊靈氣」雄厚，過往從來沒被客隊拋過，中信兄弟雖然曾對Lamigo桃猿拋過彩帶，不過當時在新竹球場，從來沒在桃園球場封王過，今日要挑戰破除桃園客場魔咒。

(中時 )