戴資穎（右）和許文琪合照留念。（陳筱琳攝）

寶島羽球一姊戴資穎今天為母隊合作金庫銀行出征全國羽球團體錦標賽決賽，在第2點女單為球隊拿下聽牌的一勝，賽後受訪時媒體注意到她唇色相當紅潤，球後透露，因為自己唇色比較淡，在姊姊戴靖潔建議下會擦點口紅讓自己看起來更有精神。

戴資穎透露，其實大概擦口紅有2年了，「因為我唇色比較白，姊姊就會準備一些唇膏給我擦，今天這個顏色比較明顯，之前還擦過比較沒那麼明顯的口紅，至於臉上的『腮紅』，是運動中自然出線的『腮紅』。」

這是自今年3月全英羽球公開賽後戴資穎首場正式比賽，比賽中她不時露出笑容，看起來挺樂在其中，她笑說：「從昨天去南科的活動就開始有點亢奮，過去打國際賽比較傾向個人，全團賽是整個團隊一起應戰，還有隊友幫忙加油，感覺挺不錯的。」

戴資穎這場比賽以21比13、21比15擊退中租企業A許玟琪，許玟琪表示很開心和世界球后交手，也沒想到比賽中可以領先，「謝謝老天爺實現我的夢想，今天球比較慢，雖然可以猜到方向，加上是小戴第一場比賽，她也需要適應，但小戴的球落點都很刁鑽，好幾球我還是很難救，所以我想這場比賽對我來說最難的是防守。」

這場全團賽女團，合庫A隊直落三點擊敗首度打進冠軍賽的中租企業A隊，完成從前身台灣省中正盃羽球團體賽開始，全國羽球團體賽女團20連霸，維持國內女子羽球霸主地位。

(中時 )