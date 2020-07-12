社工師考試即將登場，台東縣政府辦理考前衝刺班，希望透過神助，讓考生金榜題名。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

社工師考試將於8月登場，台東縣政府辦理考前衝刺班，12日舉行祈福集氣活動，透過文昌帝君及牧師的跨宗教「神助攻」，祝福考生文思泉湧，金榜題名。

社會工作師考試將於8／1-8／2登場，台東共有134位應考，絕大部分還是在職考生，除了以服務個案為主，得另騰出時間準備應試，非常的辛苦，台東縣長饒慶鈴12日特別前往「衝刺班」為今年的應考生加油打氣，希望大家都能考出好成績。

活動先由牧師邱德福帶領考生禱告，隨後由饒慶鈴帶領考生向文昌帝君祈福，並持文昌筆點考生天靈蓋，象徵開啟智慧，隨後由社會處處長陳淑蘭處長發放「應援文昌筆」。

饒慶鈴表示，近5年社工師的平均錄取率為18％，遠低於其他專業證照考試，今年縣府首度舉辦社會工作師衝刺班研習，就是要讓考生們，在考試倒數階段，準備更得心順手。希望透過牧師禱告，以及文昌君的幫忙，安定與沉澱心情，都能金榜高中。

饒慶鈴感謝全縣446位堅守崗位、保護弱勢的社工夥伴，她也要求社會處加強網絡間合作，增加社工人身安全訓練，配合中央調整社工薪資，讓專業人員能久任外，讓外地優秀社工來台東服務的誘因。

(中時 )