泰國電影《模犯生》電視劇版男主角由泰國星二代歌手Jaonaay演出。（WeTV提供）

WeTV原創泰劇《模犯生》改編自泰國電影《模犯生》，邀請《模犯生》原班製作團隊製作，包含製作人吉拉馬里高與凡萊第彭西提艾及編劇塔妮達漢塔維瓦塔娜皆參與其中。男主角「阿班」找來19歲的泰國星二代歌手Jaonaay Wattanasin，他父親傑特林瓦達納信（Jetrin Wattanasin）是泰國赫赫有名的歌王，Jaonaay遺傳到歌手父母的好歌喉，擁有在Youtube億萬神曲〈不同的人／ 每一類人〉，IG上有217多萬人追蹤，該劇同時是他首部電視劇作品。備受矚目的女主角「小琳」，則由泰國女團BNK48 Juné演出，她今年20歲，IG上有62萬人追蹤，男女主角超高顏值，讓網友直呼是「神選角」，未開播便引發期待。

眾人最關心電視劇裡的作弊橋段，Jaonaay形容電視劇有多次讓人意想不到的作弊情節，讓作弊技術一直再升級，令人眼前一亮，直說，「完全沒有想過有這樣的作弊方法。」而他在劇中有一場因飽受壓力而嘔吐的情節，笑說，自己是經常嘔吐的人，「只要鼻子聞到一點點氣味就吐了！」拍攝中，他在嘴裡含著粥直到想要嚥下去，當導演喊開拍時，「突然間肚子裡所有的東西都上來了！」Jaonaay透露這場戲拍了兩、三次，「嘔吐物最後堆積的很漂亮」。

《模犯生》電視劇版女主角由泰國女團BNK48 Juné演出。（WeTV提供）

Jaonaay透露自己剛拿到劇本時，覺得壓力山大，「因電影很成功，擔心演一個別人已經看過的人物而被比較。」但他透過表演訓練，用另一視角去詮釋男主角阿班，短時間內找到角色定位，把原先外界對於角色的想法都丟掉，因而開始融入角色。Juné則說自己每次搭飛機，機上電影都會選擇看《模犯生》，因此得知要飾演女主角小琳時，內心非常激動，「夢想就是可以演戲」，卻也擔心經驗不足，壓力排山倒海而來，直到製作單位對她說，「你就是我們心中的小琳」，才放下心中大石。《模犯生》自8月3日起每週一、二晚上8點15分於騰訊視頻海外版WeTV獨家首播。

(中時 )