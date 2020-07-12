今年4月，一位客人至新北市淡水區一家自助餐店用餐，被店內所提供的免洗竹筷刺傷，造成她要坐救護車到馬階醫院掛急診，並向店家索賠1700元醫藥費，但店家認為女客人的傷口要用「放大鏡」才能看清楚，因此拒絕賠償。沒想到近日卻收到傳票被告過失傷害，讓店家相當無奈，「慘飲業真的是夠慘啊，隨時會出事！」

這間自助餐店的主管在臉書《爆料公社》上表示，今年4月份，一名女客人到店內表示，她在用餐時，被店內提供的竹筷給刺到手，害得她要坐救護車到馬階醫院掛急診，並抱怨店家店家提供品質不良的筷子，造成她的手受傷，「罔顧消費者的權益，提供這種會害人的筷子？」同時索賠1700元醫藥費。

不過店家檢視了女客人的傷口，發現該傷口需要用放大鏡才看得到，肉眼幾乎無法辨識，質疑女客人「這樣的傷口必須要坐救護車？要掛急診？」當下婉拒賠償。沒想到事後竟收到調解委員會的調解通知，女子還要求店家道歉及賠償醫藥費、無法工作的薪資、精神賠償費用，最後雙方調解不成立，不歡而散。

而近日店家又收到地檢署繼來傳票被告過失傷害，讓主管相當無奈，直呼「筷子真是一個偉大的產品，真是讓我大開眼界」，並希望繼禁止提供吸管後，也能禁止提供免洗餐具，並表示「不然因為筷子我真的法院跑不完。」

貼文一出，引起熱議，網友也紛紛留言「這世上真是無奇不有啊！像這種事也可告上法院」、「那根筷子是跟廟前的龍柱一樣大支嗎？」、「被竹筷刺到就要送急診？她紙做的嗎？」

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(中時電子報)