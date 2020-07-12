台灣現在的房價居高不下，但每年新的建案仍然不少，而買賣時，民眾常碰到銷售員會透過「話術」來讓房子更快售出，近日有網友詢問，自己去逛了正在蓋的建案，結果竟然都完售了，讓他不禁懷疑，這些到底是真是假？對此，網友就透露，「是真的」。

原PO在PTT上指出，政府說囤房的人很少，但他去逛了正在蓋的建案，甚至是蓋都還沒蓋的預定地，竟然都已經完售了，他就質疑，「誰知道唬爛還是真的啊，根本沒有透明度可以辨識啊」，因此原PO上來詢問網友，這些還沒蓋好的房子就已經全部賣出去究竟是真的還是假的？

其他網友看到發文後開始分享起自身經驗，有不少人都認為是真的，「台中不錯建商都是真的被秒殺，我家對面建案蓋沒多久就真的賣完」、「真的，我家社區當初也是還沒蓋好就完售了」、「說完售、剩最後一間，結果拼命擋囤房稅，你猜是真的還假的」、「上週有一個自營商一次掃走6戶」。

(中時電子報)