鳳山清捷溜溜！罷捷掃街成功：發出高雄市民心聲 17:472020/07/12 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出罷捷志工掃街照片。（取自「韓黑父母不崩潰」臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市議員黃捷目前面對罷免運動，罷捷團體眾志成城，連署速度也相當迅速，今天「鳳山清捷隊」的志工號召掃街活動，要喊出高雄市民的心聲。 臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出志工們今天掃街的照片，表示感謝志工們不畏酷熱，只為發出高雄市民的心聲！指出罷捷團體們堅持著一種信念，一種無畏無懼的精神，相信一定可以將不適任的議員趕出高雄市議會、讓高雄更好！ 文章引來網友回響，表示「辛苦了」、「加油」、「一定要把這個白目罷掉」、「今天在路上有看到你們，加油！」、「水啦」、「唯一支持罷免黃捷！」 (中時電子報) #罷捷 #高雄市議員 #黃捷 #鳳山清捷隊 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選街頭民調出爐 結果太驚人 - 政治 加拿大外交官見蔡英文出現這動作 游淑慧驚喊：好怪 - 政治 「畢竟我有點漂亮」黃捷新造型曝光 8.3萬網友驚呼2字！ - 政治 陳揮文建議韓國瑜做這件事 趙少康驚問 - 政治 「罷免王浩宇」為何募款速度驚人？總部終回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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