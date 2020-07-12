高雄市議員黃捷目前面對罷免運動，罷捷團體眾志成城，連署速度也相當迅速，今天「鳳山清捷隊」的志工號召掃街活動，要喊出高雄市民的心聲。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出志工們今天掃街的照片，表示感謝志工們不畏酷熱，只為發出高雄市民的心聲！指出罷捷團體們堅持著一種信念，一種無畏無懼的精神，相信一定可以將不適任的議員趕出高雄市議會、讓高雄更好！

文章引來網友回響，表示「辛苦了」、「加油」、「一定要把這個白目罷掉」、「今天在路上有看到你們，加油！」、「水啦」、「唯一支持罷免黃捷！」

(中時電子報)