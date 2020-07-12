美國媒體11日披露，伊朗與大陸正談判為期25年的戰略協議，指陸方將投資4000億美元，換取穩定的伊朗石油供應。報導認為，這將擴大大陸在中東的影響力，並削弱華府對伊朗的極限施壓政策，形成新的中美衝突點；美方則強調，將懲罰協助伊朗的大陸企業。

伊朗外長扎瑞夫本月5日在國會表示，這項戰略協議由大陸領導人2016年訪問伊朗期間首先提出，至今年6月方獲得總統魯哈尼的內閣批准。他強調與陸方的各項交易沒有秘密可言，達成協議後將對外公布。不過，前總統艾哈邁迪內賈德譴責，現屆政府與大陸秘密談判，這項協議也成為伊朗社群媒體上的熱門話題。

美國《紐約時報》聲稱取得一份18頁長、被視為「最終版本」的協議草案，該草案暫未提交國會審核或公開，而陸方官員尚未公開協議條款，不清楚大陸政府是否已經簽署。草案顯示，大陸將大規模投資伊朗的銀行、電信、港口、鐵路及其他數十個行業，伊朗則以「非常優惠」的價格，定期供應石油作為回報。

報導指，兩國的合作項目接近100個之多，包括機場、高速鐵路、地鐵等基礎建設，大陸將在伊朗西北部馬庫（Maku）及西南部港口阿巴丹（Abadan）建立自由貿易區，並計劃參與伊朗5G網路建設，提供北斗衞星導航系統。《紐約時報》形容，這些項目非常符合陸方透過「一帶一路」，擴大在歐亞大陸的經濟及戰略影響力策略。

大陸與伊朗也將加強軍事合作。草案提到，兩軍將舉行聯合訓練及演習、研究和武器發展、交換情報，打擊區內恐怖主義、毒品、人口販賣及跨境犯罪。報導指自2014年起，解放軍海軍艦艇至少3度訪問伊朗並參加演習，最近的一次是去年12月，解放軍驅逐艦西寧號在阿曼灣與伊朗及俄羅斯軍艦聯合演習。

報導分析指，美國受到經濟衰退及新冠肺炎疫情的威脅，大陸發現美方的弱點，因此覺得有能力對抗及承受華府懲罰。大陸科學技術大學的1名伊朗學者稱，大陸與伊朗的戰略合作關係擴大各自利益，並有效抗衡美國。惟伊朗國內有輿論批評，政府在經濟疲軟及受國際社會孤立時，秘密向大陸「出售」國家主權。

美國川普政府2018年退出核協議，並恢復制裁伊朗，導致兩國關係惡化。美國國務院對此回應，美方將讓支援伊朗的大陸企業付出代價，批評大陸容許及鼓勵華企與伊朗政權進行遭到制裁的活動；大陸及伊朗的外交部暫未回應報導。

(中時 )