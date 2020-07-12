苗栗縣政府感謝默默在兒少福利領域耕耘的從業人員，12日頒獎表揚10位績優兒少福利工作人員，期許更多人加入兒少保護行列。（何冠嫻攝）

財團法人苗栗縣私立徐月蘭社會福利慈善事業基金會執行長徐于禾，投入兒少福利相關工作逾20年，今年獲得績優兒少福利工作人員表揚肯定。（何冠嫻攝）

徐月蘭社會福利慈善事業基金會，提供兒童、少年及婦女福利服務，並落實縣內苗栗縣內兒童少年保護工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府為就近照顧地方脆弱家庭，在竹南區、苗栗區、通苑區及獅潭區等4個社會福利服務中心，並表揚默默在兒少福利領域耕耘的從業人員，期許一同增進社會安全網絡。

獅潭區社會福利服務中心今年4月成立，迄今已服務309戶弱勢家庭，共1219人次，將為獅潭、大湖、泰安及卓蘭等4鄉鎮的脆弱家庭提供服務，強化社會安全網絡通報及轉介功能。12日苗栗縣長徐耀昌等人為獅潭區社會福利服務中心揭牌，並頒獎表揚10位績優兒少福利工作人員。

縣府感謝兒少福利社工、托育服務人員、托嬰中心工作人員、早療服務人員、志工，默默在兒少福利領域耕耘，今年選出10位績優人員。其中獲獎人、財團法人苗栗縣私立徐月蘭社會福利慈善事業基金會執行長徐于禾，已從事兒少福利相關工作逾20年，在家扶中心實習後，再到徐月蘭基金會整合運作基金會，協助受虐待兒童少年家庭功能重整，以及目睹家庭暴力兒童少年心理復原等工作，避免兒童虐待及家庭暴力持續落入代間循環。

他回憶，實習期間，與社工進行訪視，要將在家無法受到安全照顧的孩子帶出安置，但因家長不願意便拿著菜刀、垃圾桶反抗、追打，讓當時才19歲的他感到震驚無措只能跑開，但徐于禾沒有因此被嚇跑，退伍後希望能找份穩定且能幫助社會的工作，再投入兒少福利工作。

徐于禾表示，兒少福利領域工作吃力不討好，許多社會新鮮人遇到棘手個案常退卻離開，因此在中央極力推動社會安全之餘，需要更多人一起鞏固社會安全的網絡，期待有更多新血能投入兒少福利領域，共同建構更安全且更穩定的社會服務。

(中時 )