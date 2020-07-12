喝多鬧事不是新鮮事，醉漢大鬧醫院的案件不時會發生，過程中醫護人員遭到暴力對待難免受傷害，實在痛苦又困擾，只好請警察協助，前刑警高仁和就透露，過去北市中山區常發生這類事情，當時警方接獲報案後會假借「帶你回家」名義將醉漢關進停屍間，直到對方認錯才放行。

已退休的資深刑警高仁和作客《醫師好辣》，透露當如今警員都會配戴密錄器，讓現行犯百口莫辯，然過去沒配發這樣的裝備，往往舉證困難，回想自己約民國78、79年當警員值勤，常接獲醉漢鬧醫院這類情事，表示以前沒什麼「保護管束」這種做法，只好用別的手段智取。

高仁和說，當時處理難纏醉漢的方式，就是到現場後假裝跟醉漢說要帶他回家，但其實是把他帶到台北市立第一殯儀館，押進停屍間關起來，「不誇張，5分鐘開始在裡面撞牆壁喊『放我出去』」。

他解釋，因為停屍間通常會放10多具待退冰的遺體，那個場景頗驚駭，醉漢身歷其境後通常就不敢裝瘋賣傻，會立刻認錯，他們之後會把醉漢放出來並帶回警局處理後續賠償事宜，通常他們都會認賠，他笑說這種方式反倒比戴手銬腳鐐來得「人性化」。

而主持人胡瓜提到泰國會罰酒駕犯去停屍間幫忙洗屍體，他贊成這樣的作法，覺得台灣好像少有這類嚇阻的因應做法，高仁和則補充，醉漢有90%都是裝的，藉發酒瘋胡鬧，「真醉的人，早就癱在那邊不動了」。

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