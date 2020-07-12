英國《星期日泰晤士報》12日報導，中國大陸5G設備大廠華為高管已要求與英國首相強森會談，希望英國把排除華為參與5G網路基建的計畫延至2025年6月大選後實施。

據消息人士透露，強森的最高安全顧問將在14日開會，決定華為在英國的命運。據悉官員們已準備好把華為排除在該國5G網路之外的計畫。

華為希望能與強森達成協議，把這項計畫延至2025年大選後，寄望屆時掌權的新政府能夠推翻這項決定。報導指出，華為的談判籌碼是承諾繼續維修華為在英國的設備，這些設備也被 2G、3G 和 4G 等網路使用。

英國政府1月表示，有限度允許華為參與英國 5G 網路建設，但近期因為新冠疫情、港版國安法通過，政治氛圍出現變化，讓華為腹背受敵。首相強森3日稱，關鍵基礎設施不可以受有敵意國家的供應商左右，暗示華為就是潛在的敵對國家供應商。

英國文化部長道登 (Oliver Dowden) 可能在14日於國會發表聲明，在未來5年逐步移除華為各項 5G 設備。

(中時 )