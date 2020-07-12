台中市歷史建築「潭子國小日式校舍」進行修復工程，文化局長張大春（左1）等人到場勘查。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市歷史建築「潭子國小日式校舍」，是日治時期興建的教員宿舍，台中市府投入經費8641萬元進行修復，預計110年底完工。台中市文化局長張大春12日表示，完工後，由潭子國小維護及使用，規劃為蝴蝶生態教室及多功能教室等空間，並將邀請藝術家進駐，展現多元學習環境。

文化局表示，「潭子國小日式校舍」是典型日式宿舍構造， 牆體為編竹夾泥牆，框架採用斜撐，加上軸組結點增加鐵件補強，提升整體結構的抗震力、屋面構造採油毛氈和檜木皮作為防水層，是日據時期常用的傳統作法。

文化局邀請獲文化部認可的木作修復匠師參加修復及評估，修補建築群中各大、小木作，針對損壞或可堪用處，選擇原材質或適合木料盡力恢復原貌，為重建建築的屋頂結構，在現場搭設模型進行試作，照傳統工法搭建。

文化局指出，經調查發現，保留的5棟判任官等級官舍，獨棟的高等官舍，現有退休教員居住，推測應是校長宿舍；另4棟是雙併宿舍是教職員宿舍，在歷史空間及文物保存良好，反映當時木造官舍的空間規模、形式和機能等特性。

(中時 )