陳椒華認為各縣市應儘速拆除農地工廠，讓農地回歸農用，保護珍貴耕地。（時代力量台中市黨部提供／陳世宗台中傳真）

立委陳椒華12日在台中市舉辦守護縣市國土計畫中區場，偕同時代力量彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢和中彰雲黨部、嘉義服務處合辦，邀集內政部營建署、地方政府和在地團體和公民，一起關心即將在8、9月進入內政部國審會的中彰投雲嘉縣市國土計畫。

陳椒華批評地方高估計畫人口劃設過多工業、產業和住商用地，擬大肆擴張產業，卻未規畫事業廢棄物處理所需土地區位，且宜維護農地面積不足，希望地方政府能再修正增補，呼籲內政部國審會勿草率通過，且工業區的劃設有影響環境之虞，要求進行政策環評，以免環境超負荷。

陳椒華說，中央訂出新增產業用地不超過3311公頃的總量，縣市應遵守全國總量的限制，但看到各縣市國土計畫卻大肆規畫工業用地和產業用地，18縣市加總超過1萬公頃！日前已在立法院提案要求工業區畫設要做政策環評、健康風險評估(含現有＋新增)， 內政部不能草率通過大設工業區的縣市國土計畫。

各縣市猛圈工業用地計畫引入各種產業，但對於事業廢棄物的處理卻寫得非常籠統模糊，未說明將如何處理新增的各種事業廢棄物，看不到規畫焚化、掩埋、再利用的區位；環保局未在縣市國土計畫內具體交代事業廢棄物的處理。

陳椒華強調，規畫階段若不超前部署，難道放任未來無處可去？繼續讓事業廢棄物進縣市焚化爐排擠一般垃圾？還是四處流竄製造污染？

台中、彰化的未登記工廠最多，但目前仍未完成清查，且對土地需求、輔導方式等清理方式說不清楚，圈畫過多土地給未登工廠恐犧牲宜維護農地。對於2016.5.20之後新設立的違章工廠。

陳椒華認為各縣市應儘速拆除農地工廠，讓農地回歸農用，保護珍貴耕地。國土計畫白皮書的海域管轄範圍圖，竟在苗栗、台中外海有環境廢棄物排放或處理區？難道這些縣市規劃將廢棄物棄置到台灣海峽？

(中時 )