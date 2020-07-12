中國大陸與印度近日開始從數十人死傷的邊境衝突點撤出部隊，中印邊境情勢似有緩和跡象。但是印媒最近密集報導，大陸與向中印之間的鄰國不丹提出了新的領土主張，在該地區的領土爭端中「開闢了另一條戰線」。

《多維新聞》引述印媒指出，大陸於6月初在全球環境基金(Global Environment Facility) 網上舉行的理事會第58次會議上反對在不丹東部的薩克滕（Sakteng）建立野生動物保護區，理由是大陸認為這個地區是大陸和不丹之間存在爭議的領土。

《今日印度報》近日報導稱， 全球環境基金是一個為環境專案提供資金的國際金融組織，根據上述會議的記錄，北京方面表示預定的野生動物保護區位於兩國邊界談判議程內，但不丹對大陸的主張予以反駁，認為薩克滕地區並不在兩國討論邊界的議程。

不丹駐印度大使館隨後向大陸駐印度大使館發出外交抗議，大陸外交部的聲明不指名地警告印度不要涉入中不之間的邊界問題。鎮

報導指出，大陸與不丹尚未建交，而且存在未定邊界的爭議，不過兩國一直都保持著友好關。復旦大學國際問題研究院研究員林民旺表示，大陸和不丹20年前已基本解決了邊界問題。但中國未與不丹簽署邊界協議，主要是因為對不丹有很大影響力的印度不允許不丹這麼做。

《印度時報》認為，大陸對不丹的新要求是北京「更大行動」的一部分，要將印度周邊的喜馬拉雅地區國家「強制納入邊界協議」，向印度施加更大壓力。但陸媒《環球時報》則指出，大陸若想向印度施壓，有的是資源，用不著將不丹捲進來，真正拿不丹搞事的是印度。

大陸南亞問題專家錢峰表示，受歷史等多種因素影響，印度對不丹影響巨大，多次在中不邊界談判中作梗，印度現在和周邊大陸、巴基斯坦、尼泊爾3個國家都有領土爭議。

中印駐軍在喜馬拉雅山脈的爭議地區地區發生了兩國50多年來最致命的衝突，造成 20名印度士兵死亡。印度官員還引述大陸軍方著名將官蔡長元後人表示，解放軍有2人傷重不治。現在雙方雖然開始後撤，但都往該地區集結大量兵力與重型武器，隨時可能爆發新的衝突。

(中時電子報)