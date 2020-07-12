全球股市在上半年遭受到新冠肺炎影響全面大跌，隨後在各國央行積極救市下，股市破底翻創高，台股又重返萬二關卡，走出一個驚奇的上半年。但實體經濟仍為疫情所影響，全球確診人數已經破千萬人，死亡人數也突破五十萬人，目前疫情還沒有看到有控制的跡象，然而股市卻有如脫韁野馬般直奔天際。股市的表現與實體經濟狀況有極大落差，台股下半場是否持續演出驚奇呢？

從疫情來看，由於新冠肺炎傳播力強、潛伏期長，且傳播甚快，但各國大規模封鎖對於經濟有極大損害，因此各國均一一解封，重啟經濟的運作或有限度的重啟經濟，希望在一定程度的控管疫情下，保持經濟的活力。

台灣在這一波疫情因為提前部屬，所以影響較小，但因為終端市場需求下降，雖然表現未如往年亮麗，但相較世界其他各國來看，實屬前段班表現，上半年台灣出口總值1580.2億美元，年增0.5%。

下半年全球各國開始拚經濟，加上台商持續回流，回台設廠或擴增廠線下，將更進一步拉升台灣的經濟。機械與電機設備進口值從三月的-1.5%，到四月份強升到18.2%，再觀察台灣工業用地價格持續居高不下，顯見台商大幅回流投資設廠；另外再從M1B來看，由3月的7.2微幅增長到4月的7.5，寬鬆的貨幣環境將有助於股市更進一步拉升，近期振興券即將發放，有助於活絡台灣經濟的運作。

從產業來看，5G、高階半導體、車聯網、電動車是後續觀察的重點，在美國全面防堵大陸華為、中興等5G進程，兩強對於5G的制定權之爭，以及後續的AIOT、車聯網、BIG DATA等新興產業動見觀瞻，也是台股下半場的焦點。

但短線上，台股近期量能持續保持在2千億，融資水位也快速回升到1300億水位，散戶受到樂觀情緒影響進場，操作上短線不宜過度樂觀，現階段反而應該留意何時準備獲利了結。

之前筆者提到台積電相關供應商：京鼎、帆宣；資產股的南港、泰豐等近期在政府政策影響，或者是台幣升值影響下，股價持續創高，都開始準備獲利調節。操作上人取我棄、人棄我取，才不會迷失在市場追逐的情緒下，買在相對高點。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時電子報)