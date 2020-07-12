高雄市長補選，8月15日就要投票了，國民黨參選人李眉蓁若要拚選戰，國民黨前副秘書長張雅屏就建議李眉蓁趕緊把韓國瑜市府團隊請出來，不能再孤軍奮戰。名嘴李正皓預估，選前最後一兩個禮拜，韓國瑜絕對會和李眉蓁合體，他賭200片雞排，後來在大家慫恿下，他又提高到500片雞排。

李正皓在政論節目《鄭知道了》指出，國民黨從罷韓的時候試圖切割一件事，就是說韓國瑜不等於韓團隊，所以在罷韓時就說要留下優秀的行政團隊，他們一直這樣講，李眉蓁受訪也說留下優秀的行政團隊。李正皓認為，他們試圖切割這件事，可是怎麼切割得了，你韓團隊就是韓國瑜的團隊，找韓團隊輔選就是找韓國瑜，更遑論李眉蓁現在的一言一行愈來愈像韓國瑜，如今民調又要出來了，如果李眉蓁民調一直拉不起來，她最後還是得請韓國瑜出來。

李正皓表示，他不認為李眉蓁真的能切割韓國瑜，如果李眉蓁要切割韓國瑜，某種程度代表國民黨在高雄的執政失敗。因為國民黨不是說，過去在高雄執政燈亮路平水溝通，高雄市民是很滿意的，不過若他們真的切割韓國瑜，其實就是認同自己的失敗，那沒有道理，一定是會政黨輪替。因此他預估選前最後一兩個禮拜，韓國瑜絕對會出現，而且會跟李眉蓁合體，不管是造勢還是掃街。

(中時電子報)