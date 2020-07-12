台灣民眾飼養寵物的比例頗高，但很多寵物餐廳或寵物樂園地點，對於不開車的遊客來說，交通實在不便，若家裡飼養大型犬，也很難前往外縣市旅遊，針對毛孩爸媽出外遊玩的需求，五福旅遊推出「毛小孩寵物旅遊行程」，一日戲水行程只要1599元起。

因應7月15日振興三倍券的熱潮，五福旅遊透露，目前到離島遊覽的人潮爆滿，民眾需求會轉向低價、國內深度，以主題式旅遊的商品會更加感興趣。以「毛小孩寵物旅遊行程」來說，體驗毛孩同車不必關籠、更降低牠們的焦慮感，參加宜蘭花蓮2日遊的行程，10人即可成團，每人可帶2位毛孩一同參加，並限量加贈潔牙骨試吃包。

身處後疫情時代，國旅需求暴增，深度體驗在地特色的觀光行程，更受民眾歡迎。五福表示，其他主題式旅遊行程包括：部落旅遊、運動旅遊、安心旅遊等，像是「舊山線鐵道自行車結合卓也藍染一日遊」，融入手作體驗，自去年修復苗栗龍騰斷橋旁舊山線鐵道，遊客可搭乘鐵道自行電動車，行經綠色廊道、舊山線、龍騰斷橋，再體驗卓也藍染，熱門到一上架就幾乎完售。

還有五福推出的高鐵假期—「台北好好遊2日自由行」特惠價799元起，包含飯店住宿與早晚餐，再加贈台北捷運一日票、北北基好玩卡、北投溫泉券與雙層觀光巴士券，加購搭配高鐵各站車票，讓旅客深度體驗台北的美好。

(中時 )