2020香港小姐競選第二輪面試於10日舉行，其中26歲的麥淑螢已是第二次參選港姐，未料近日她被爆料與男友人涉及多宗金錢糾紛，更捲入不雅裸照疑雲，對此，她也出面回應，坦言曾被前男友威脅。

據《東網》報導，麥淑螢被流出不雅裸照後，她表示3、4年前已經報過警，並坦言前男友曾向公司和身邊人散布這些照片，但她不確定照片真偽、主角是不是自己，麥淑螢只肯定自己有意識或自願情況下「沒拍過裸照」。隨後，麥淑螢在社群網站Po自拍影片，提到「煩惱事情真多，究竟要玩多久」，疑似回應裸照事件。

麥淑螢現職投資分析員，曾以藝名「麥晴茵」出過歌，在演藝圈短暫出道，這次會二度參加港姐選拔，她坦言已考慮很久，是想把這次當作追夢的最後一次機會，才會決定再次參賽。而昔日簽下她的老闆娘劉麗萍，受訪就表示當年曾陪她去報警，稱認識麥淑螢很多年，對方很乖又孝順，希望這件事不會影響到她。

(中時電子報)