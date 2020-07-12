振興三倍券將在下周三（7月15日）登場，外商銀行爭取卡友綁定不停歇，新戶申辦信用卡的回饋最高，而且若能自7月15日完成登錄，當天就可以開始累積消費。渣打銀行表示，一旦卡友刷滿台幣3,000元，約8個日曆日（非工作日），銀行就會發簡訊通知卡友符合回饋資格。

對於既有卡友客戶，銀行祭出事前到專屬網頁完成登錄，但是多有名額限制，例如花旗表示有5萬個名額，累積消費滿3,001元起可額外獲得7％的刷卡金回饋，近日即將額滿，其他額度數目較少的外銀，幾乎在活動前三天就額滿。

星展銀行（台灣）就強調自家銀行「沒有額度限制」。星展銀行（台灣）消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事林群凱表示，提供新戶申辦星展信用卡有振興三倍券的額外回饋，但有時間限制，需於7月31日前完成信用卡申請進件程序，並於核卡後以指定方式刷卡消費，皆可獲得加碼刷卡金NT$588元，並可選擇新戶首刷禮NT$500元回饋。

匯豐銀行則強調，就算沒搶到三倍券早鳥禮，再度推出「匯豐現金回饋御璽卡」新任務通關行動，號召新卡友仍可享500元額外現金回饋，「這也不限名額！」，9月底前完成線上申辦即可。在振興三倍券的吸引力下，目前各銀行的了電話客服中心進線量都爆增，星展銀行（台灣）表示，除了詢問電話量成長至平日的6倍，單日受理新卡申請進件量更較平時平均數量增加10倍。

(工商 )