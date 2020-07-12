面對新世代消費族群的興起，以及振興三倍券的推出，位於北投的麗禧溫泉酒店有不同的行銷手法，推出「政府幫你出2000，來北投麗禧溫泉酒店泡湯再回饋300元」的優惠專案，主打從事電商、科技金融業等散客族群，麗禧酒店表示，難得的暑假檔期，許多民眾雖無法出國，若想體驗「偽出國」，現在入住高級溫泉飯店正是時候。

入住溫泉酒店泡湯，給人一種「長輩旅遊熱點」的刻板印象，麗禧酒店透露，相較以往入住旅客多為40歲以上的中、高年族群，發現自去年底開始，經由網路宣傳，與多位知名YouTuber、網紅合作，發表多篇入住體驗的開箱影片、旅遊文章，再來是地景位於北投制高點、山林美景的優勢，擁有多處IG打卡熱點，吸引不少20至30歲左右的年輕人來此泡湯。

自7月1日推出的「出走辦公室！資訊科技金融菁英獨享一泊二食專案」，以原價69折的優惠價格，雅緻山景房2人房一泊二食搭配午間980元套餐只要1萬1900元（原價1萬7556元），而改搭晚間1880元套餐僅須1萬3700元（原價1萬9536元），免費使用館內設施：露天風呂（大眾湯）、戶外風呂（泳池）、健身房、麗禧晨之光早餐（可自選中／西式），優惠方案吸引不少來自台中、高雄的旅客入住，目前假日時段已有8成的住房率，成效頗彰。

鮮少推出泡湯折扣的北投麗禧溫泉酒店搭上振興三倍券的銷售熱度，推出獨立湯屋、露天風呂（大眾湯）折扣，以振興券任一面額消費湯屋、露天風呂，立即享有300元現金折抵；館內的「雍翠庭」及「歐陸餐廳」則推出3000元雙人套餐，台式風味鮑魚套餐結合法餐的創意料理『三味桂丁雞套餐』，搭配酸甜解渴的『檸香蜜蘆薈』（單杯售價220元），鮮美的時令料理搭配酸甜口感的冷飲甚是消暑。

(中時 )