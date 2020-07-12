家扶基金會推動幼兒教育啟蒙啟力服務，新住民單親媽范芳舜也取得照服員證照提高收入，順利脫貧。（北台南家扶提供／劉秀芬台南傳真）

家扶基金會推動幼兒教育啟蒙啟力服務，北台南家扶邀參加課程的14戶家庭共35名親子展現成果。（北台南家扶提供／劉秀芬台南傳真）

家扶基金會推動幼兒教育啟蒙啟力服務，提供親職教育，親子共做、認識幼兒發展與親子正向互動等課程，11日北台南家扶於新營服務處邀請參加課程的14戶家庭共35名親子展現成果，7歲的哲哲學會儲蓄觀念買到夢想的腳踏車；新住民單親媽范芳舜也取得照服員證照提高收入，順利脫貧。

在現今社會，應該是很難聽到孩子沒有就讀幼稚園就上小學了，但在家扶的扶助家庭中卻仍有單親父母悲嘆，「孩子小需照顧，我沒有辦法外出工作就沒收入，那來的閒錢讓孩子上幼稚園。」因此家扶自2006年開始推動幼兒教育啟蒙啟力服務方案。

課程中鼓勵家長不要因背負沈重的經濟壓力而疏忽孩子的學前教育外，也期能培力親子們從改變觀念做起，設定目標，學習靠自己的力量，培養因應環境的行動能力。

才7歲的哲哲成長於單親家庭，因母親尚需背負前段婚姻中的債務，只能借住親友家，哲哲甚至要打地舖，生活困窘。

哲哲很羡慕小朋友都有零用錢可買玩具零食，在參與服務方案後，媽媽開始透過教導孩子做家事、考試進步等正向行為提供5元、10元的零用錢。哲哲媽表示，以前的哲哲只要拿到銅板就去買餅乾、飲料，但透過149個小時的課程學習後，開始懂得儲蓄並設定目標，購買到一輛屬於自己的腳踏車。

看著哲哲充滿笑容的小臉，媽媽很感動的說，「哲哲變懂事了」；而哲哲的弟弟剛開始總是坐不住，常干擾別人學習，因媽媽學會用正向語言給予鼓勵，弟弟現在專心度也提高了很多，令媽媽放心不少。

36歲的越南籍新住民范芳舜，4年前因先生驟逝獨立撫養兩子，因欠缺一技之長，再加孩子尚幼經常換工作，孩子也常會哭鬧、吵著黏媽媽。但經過多元課程學習，小孩逐漸學會獨立、甚且成為老師的小幫手，親子共作也讓芳舜和孩子之間學會尊重與有效的溝通，親子關係有了改變。

透過理財課程，芳舜開始懂得如何規畫家庭收支，重新規畫生涯，在積極努力下順利取得照服員證照提高收入，她自信的說，「今天我除了在啟力計畫畢業外，也將順利從家扶自立脫貧了。」

北台南家扶主任莊淑惠表示，家扶長期重視兒少身心發展與教育權益，不希望弱勢家庭因受限環境而影響兒童學習的黃金時期，方案推動以來已有196戶317名親子獲益。

成果發表會上除靜態的作品展示外，同時頒發結業證書及全程149小時陪伴孩子學習成長榮獲全勤獎的3戶家庭，他們分別是黃旺盛、蕭清安及黃惠珍，其中一位為隔代教養阿公，一位為行動不便的父親，實屬不易，而每個孩子偷偷為家長準備了親手製作的獎狀更讓家長感動萬分，現場增添了不少笑中帶淚的溫馨場面。

(中時 )