金鐘視后柯佳嬿11日獻出主持人處女秀，與黃子佼搭檔主持第22屆台北電影獎頒獎典禮，表現頗受好評，今她透露事前只開了兩次會、做了兩次彩排，其他時間就是猛看講稿，「一口氣背完29部入圍影片之前都很緊蹦，開場結束才稍微放下心中大石。」

今年台北電影節主動邀約柯佳嬿，她非常感謝也覺得是一個很棒的挑戰，但仍有點害怕，最後決定放膽嘗試的最關鍵原因，其實就是黃子佼，「他主持經驗豐富又專業，跟他一起搭檔感覺很安心。」她也謙虛表示不敢幫自己的主持首秀打分數，謝謝大家的包容，若能再放鬆一點會更好，倒是黃子佼直接給她的表現打了滿分100分，他形容要能在緊張的狀態中自然發揮，那就是「天分」。

柯佳嬿未來工作不排斥各種可能，希望能一直挑戰自己。（柯佳嬿工作室提供）

經過這次典禮後是否考慮轉戰主持界？柯佳嬿說：「現在心態蠻開放的，也許不只是主持，未來不排斥各種可能，我希望能一直挑戰自己，不斷嘗試新的事情。」明年想以什麼身分登台？她說台北電影節像一場大型的同學會，不管身份是頒獎人、主持人還是入圍者，能夠參與都很開心。

(中時 )