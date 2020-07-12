新冠肺炎疫情持續在全球延燒，墨西哥累計確診人數飆破29.5萬例，造成境內至少3.4萬人喪命，嚴重影響民生經濟，不過當局為了避免觀光業及各大企業受到影響，對外宣稱疫情已經完全獲得控制，不過事實並非如此，當地死亡人數迅速飆升，首都的公墓幾乎已經塞不下。

綜合外媒報導，墨西哥政府宣稱該國3月至5月疫情已逐漸穩定，但其實境內確診率仍非常高，醫療體系瀕臨崩潰，許多無症狀患者根本無法得到徹底檢測、治療，導致國內疫情擴散更加迅速，且確診者從發病到死亡的時間縮短，當地殯葬業者根本無法負荷。

墨西哥媒體近日踢爆，由於新冠肺炎疫情造成過多的死者，讓首都公墓面臨客滿狀態，政府迫於無奈之下只好先將「舊客」撿骨，或是要求家屬進行後續處理；當局近來則派遣大量人力日夜不停地開挖新公墓，才能讓更多遺體得以下葬安息。

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(中時電子報)